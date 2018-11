Wiedersehen mit Narumol & Co. Jede Menge Urlaubsspaß bei "Bauer sucht Frau"

Das Paar verzichtet darauf, teuren Schmuck in der Luxuswelt von Dubai zu kaufen und nach einer rasanten Wüstenfahrt ist Anja froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Dafür hat sich Bruno für seine Frau etwas ganz Besonderes einfallen lassen: ein Candlelight-Dinner am Sandstrand. Nicht nur das Ambiente weiß zu überzeugen. Zum Hauptgang gibt es Hummer statt Braten mit Klößen wie zu Hause. "Wow. So was erlebt man ja eigentlich nur im Film. Einfach nur schön. Ein Traum. Eine ganz tolle Idee", ist Anja begeistert. Wahrlich gelungene, verspätete Flitterwochen!

Sprachprobleme in Schottland

Das dritte "Pärchen" im Bunde bilden die Schäfer Rainer und Heinrich. Gemeinsam sind sie nach Schottland gereist. Gleich bei der Ankunft kommt es zu ersten Komplikationen: Statt zwei Einzelzimmern müssen sie in einem Doppelzimmer nächtigen. Auch mit der englischen Sprache haben die Schäfer so ihre Probleme. Doch mit Händen und Füßen wissen sie sich zu helfen. Am Ende singen sie mit Kilt um die Hüften und zu Dudelsackmusik ein Ständchen auf Deutsch. Ob die Schotten auch nur ein Wort davon verstehen, ist fraglich. Der Stimmung tut das aber keinen Abbruch. Und womöglich war das auch nicht der letzte gemeinsame Urlaub von Rainer und Heinrich.