Wiedersehen der einstigen Kontrahenten Zehn Jahre nach dem "DSDS"-Finale: Menowin trifft auf Mehrzad

Um Mehrzad ist es ruhig geworden

Um Mehrzad Marashi war es in den letzten Jahren dagegen ruhig geworden. Mit seinem Sieger-Song "Don't Believe" schaffte er es auf Platz Eins der deutschen Charts. Der Erfolg hielt allerdings nicht an. Ein Jahr nach seinem Sieg eröffnete der Sänger mit iranischen Wurzeln die "Tanzschule Mehrzad's Art of Dance" in Hamburg. 2012 gründete er sein eigenes Label "M8" und 2016 sein eigenes Tonstudio in Hamburg-Poppenbüttel unter dem Namen pobo44. Mit seiner Frau Denisse, der er bei "DSDS" einen Heiratsantrag machte, hat er drei Kinder.