Wiederholungen besonders schwach "Bauer sucht Frau International" im Quotentief

Die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau International, hat derzeit mit überschaubaren Quoten zu kämpfen. Zwar ist die Konkurrenz am Sonntagabend mit "Tatort" und Spielfilmen hart, aber unter zehn Prozent Marktanteil ist man bei RTL kaum mehr gewohnt. Auf ProSieben war zuletzt selbst der erst im September ausgestrahlte Film "Kingsman: The Golden Circle" deutlich stärker, wie das Branchenportal "DWDL" berichtet. Weil die im Vormittagsprogramm ausgestrahlten Wiederholungen noch weniger reißen (weniger als sechs Prozent Marktanteil), ändert der Sender jetzt sein Programm: Die Wiederholungen werden künftig am späten Sonntagabend, direkt im Anschluss an aktuelle "Bauer sucht Frau International"-Sendungen ausgestrahlt.