Wieder wird es beleidigend Roseanne Barr: Die nächste verwirrte Twitter-Offensive

Kritiker ihres Tweets im Grunde als Dummköpfe zu bezeichnen, wird ihrem aktuellen Ansehen in der Öffentlichkeit wohl eher nicht zugutekommen. Nach diesen Worten setzte sie noch sechs weitere Kurznachrichten ab, darunter: "Leute, ich habe Bäume gepflanzt, in der Erde gegraben, gesungen und empfinde eine gewaltige Erleichterung. Ich werde bald damit beginnen, mich in den Medien zu verteidigen." Dann wünschte sie zunächst "eine gute Nacht - wir gewinnen, gebt nicht auf, Frieden wird kommen!", twitterte aber danach weiterhin munter drauf los. An einem Schlafmittel kann es dieses Mal also wirklich nicht liegen...