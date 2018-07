Wieder Thema im Wahlkampf Zankapfel Erbschaftssteuer - Freie Wähler für Abschaffung

"Wer Omas kleines Häuschen erbt, bleibt unbehelligt; wer ein Mehrfamilienhaus in München erbt, muss natürlich seinen Beitrag für die Allgemeinheit leisten."

Die SPD wiederum will eine Reform. Die Genossen schreiben in ihrem Wahlprogramm: Superreiche mit hohen Vermögen sollten sich an der Finanzierung wichtiger gesellschaftlicher Aufgaben stärker beteiligen. "Deshalb werden wir hohe Vermögen künftig über die Vermögenssteuer oder eine Vermögensabgabe für die Finanzierung unseres Gemeinwohls heranziehen", so die Sozialdemokraten. "Daneben setzen wir uns für mehr Gerechtigkeit bei der Besteuerung großer Erbschaften ein."

Und die CSU? Ihr Wahlprogramm wollen die Christsozialen zwar erst am 15. September beim Parteitag in München beschließen. Doch im "Bayernplan" vom Juli 2017 steht als Versprechen: "Keine Steuererhöhungen in der nächsten Legislaturperiode. Das heißt auch: keine Verschärfung der Erbschaftssteuer". Allenfalls eine Regionalissierung der Abgabe steht zur Debatte.

Erbschaftssteuer: Welcher Erbe wie viel bezahlt

So wird die Erbeschaftssteuer aktuell berechnet. Quelle: Bundesfinanzministerium