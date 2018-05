Wieder ein Junge Miranda Kerr ist zum zweiten Mal Mutter geworden

Herzlichen Glückwunsch! Miranda Kerr (35) ist wieder Mutter geworden. Das australische Model hat am Montag einen gesunden Jungen zur Welt gebracht. Das geht aus einer Geburtsurkunde hervor, die dem US-Promi-Portal "TMZ" vorliegt. Der Junge soll kurz vor Mitternacht in einem Krankenhaus in Los Angeles zur Welt gekommen sein.