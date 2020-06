Erst Ende April scheiterte Meghan vor Gericht, da Teile ihrer Klage gegen die "Mail on Sunday" nicht zugelassen wurden. Wann das Hauptverfahren wegen der Veröffentlichung des vertraulichen Meghan-Briefs an ihren Vater beginnen soll, ist unklar. Jetzt kämpft die Herzogin aber wieder für ihr Recht und geht gegen Foto-Veröffentlichungen in den Medien vor.