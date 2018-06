Wie wird das Comeback aussehen? "The Walking Dead": Kehrt Jon Bernthal in Staffel neun zurück?

"The Walking Dead"-Fans können sich in der kommenden neunten Staffel auf ein Wiedersehen mit einem bekannten Gesicht freuen. Wie unter anderem "The Hollywood Reporter" berichtet, soll Jon Bernthal (41, "The Punisher") für eine neue Folge zurückkommen. Bernthal spielte in den ersten beiden Staffeln der Erfolgsserie den ehemaligen Polizeibeamten Shane Walsh, der erst bei einer Auseinandersetzung mit Rick Grimes (Andrew Lincoln, 44) getötet wurde, dann als Zombie zurückkehrte und schließlich von Carl Grimes (Chandler Riggs, 18) endgültig getötet wurde.