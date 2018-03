KVR-Test: Eine von neun Maßn ist nicht korrekt gefüllt

Im Ausschank will die AZ nachprüfen, wie viel wirklich im Steinkrug ist. Auf den Krügen steht wegen einer EU-Verordnung: "Nicht für schäumende Getränke zu verwenden". Damit die Wirte sie trotzdem verwenden dürfen, müssen sie eine Umfüllmaß am Ausschank haben. Eine geeichte Glasmaß, in der man nachvollziehen kann, wie viel wirklich im undurchsichtigen Keferloher ist. Nur: Am Nockherberg gibt’s das nicht.