Wie sollte es anders sein Bonnie Strange ist Mutter geworden: So heißt ihre Tochter

Endlich ist es da, das erste Kind von Bonnie Strange (31). Am Montagabend wurde das deutsche Model, das mit bürgerlichem Namen Jana Weilert heißt, zum ersten Mal Mutter eines kleinen Mädchens. Auf Instagram lässt sie ihre Fans nun wissen: "Ich freue mich mitteilen zu können, dass unsere Tochter am 21.05.2018 um 19.42h mit einem Gewicht von 3510 Gramm und einer Größe von 52 cm in Berlin geboren wurde." Den ausgefallenen Namen der Kleinen lieferte die 31-Jährige gleich hinterher.