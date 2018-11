Wie schuldfähig ist der Täter? Landgericht rollt Missbrauchsprozess gegen Kinderarzt neu auf

Der Mediziner hatte eingeräumt, immer wieder Kinder auf der Straße oder bei Spielplätzen angesprochen und sich dann an ihnen vergangenen zu haben. Auch die Söhne von zwei befreundeten Frauen missbrauchte er. Für bundesweite Schlagzeilen sorgte 2014 die Entführung eines Fünfjährigen in Garbsen in Niedersachsen. Der deutsche Staatsbürger hatte damals in Hannover gearbeitet, den Buben dort mit einem Arzneimittel in seiner Wohnung betäubt und missbraucht. Danach setzt er das benommene Kind wieder aus.