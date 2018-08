Wie schlimm war es wirklich? "Die beste Show der Welt": Jochen Schropp verletzt sich

Das tat weh! Der Moderator Jochen Schropp (39, "Die versprochene Brau") verletzte sich in der gestrigen ProSieben-Show "Die beste Show der Welt" an der Schulter. Was war passiert? Während des Spiels "Flutschball", in der zwei Teams in einer mit Seifenlauge gefluteten Hüpfburg aus Gummi mit einem Ball Tore erziehlen sollten, musste er nach dem Zwischenfall sogar ausgewechselt werden. Während eines Zweikampfes bekam Schropp einen Tritt ab und fasste sich sofort an die lädierte Schulter.