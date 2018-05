Wie macht sie das nur? Drei Tage nach der Entbindung: Jordin Sparks zurück auf dem Red Carpet

Jordin Sparks (28, "No Air") strahlte bei der "Show Dog"-Premiere am gestrigen Samstag in Los Angeles über das ganze Gesicht. Kein Wunder, schließlich hatte die Sängerin am Mittwoch erst ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Vor diesem Hintergrund ist es umso erstaunlicher, wie scheinbar ganz selbstverständlich und umwerfend fit die 28-Jährige für die Fotografen posierte.