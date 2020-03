Wie lange soll das noch gehen? Angela Merkel meldet sich aus Quarantäne: "Danke, von ganzem Herzen!"

"Halten Sie sich weiter streng an diese Regeln", lautet daher ihre eindringliche Bitte. "Verzichten Sie weitest möglich auf Kontakte außerhalb des Kreises der Menschen, mit denen Sie zusammenwohnen. Und wenn Sie außer Haus unterwegs sind, halten Sie Abstand - mindesten eineinhalb, besser zwei Meter", fasst Merkel die Social-Distancing-Regeln noch mal zusammen.

Wie lange noch?

Wie lange soll das noch so gehen? Merkel versteht die Ungeduld und die Sorgen, wie sie sagt. "So schnell wie noch nie und mit so viel Geld wie noch nie", habe die Politik in dieser Woche Maßnahmen ergriffen, die "Sicherheit und Halt geben sollen" für Betriebe, Konzerne, Mieter, Eltern und Krankenhäuser. "Wir mobilisieren, was wir können, um unserem ganzen Land in dieser unsicheren Zeit Sicherheit zu geben", so Merkel.

Aber: Niemand könne heute mit gutem Gewissen sagen, er wisse, wie lange diese schwere Zeit anhalte. "Ich muss Sie bitten: Seien Sie geduldig." Noch verhindere die Zahl der täglichen Neuinfektionen eine Lockerung der Regeln. Wenn sich der Zeitraum der "Verdoppelung der Neuinfektionen auf um die zehn Tage" gesenkt habe, werde das Gesundheitssystem nicht überfordert. Heute verdoppele sich die Zahl "etwa alle fünfeinhalb Tage". Am Anfang sei es "alle zwei Tage" gewesen, was sie daher als "schon ein Fortschritt" bezeichnet.

Da der Mensch nun mal auf Kontakt und Nähe eingestellt sei, freue auch sie sich wieder darauf", so Merkel im Hinblick auf ein Ende der Corona-Krise. Die Kanzlerin befindet sich seit vergangenem Wochenende in Quarantäne, nachdem sie Kontakt zu einem infizierten Arzt hatte. Zwei bisher durchgeführte Tests seien bei ihr indes negativ ausgefallen.