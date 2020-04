Auch Sechzigs Sport-Boss äußerte sich auf der Videokonferenz am Donnerstag zu dieser Thematik: "Die Zahlung der Mittel von der DFL an den DFB ist an keine Bedingungen geknüpft. Der DFB hat aber - aus meiner Sicht auch sinnvollerweise - gewisse Dinge daran geknüpft: Aus diesen Geldern sollen die Tests bezahlt werden, wobei uns gewisse Kosten bei der Abrechnung wegfallen. Das Geld wird zudem pro Spieltag ausbezahlt. Sollte etwas überbleiben, wird es an die Vereine ausgeschüttet."