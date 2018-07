Normalerweise gelten Ammenhaie als ungefährlich und friedlich - eine Attacke erfolgt nur, wenn die Tiere provoziert werden. Hater werfen Katarina Zarutskie jetzt vor, die Haie in eine Stresssituation gebracht zu haben. Trägt das Model also eine Mitschuld? "Ich liebe Haie und gebe ihnen keine Schuld. Sie sind wilde Tiere und so eine Situation kann man nicht kontrollieren", erklärt die 19-Jährige.