"Kopfgeldjäger": Dogs Gesundheitszustand noch kritisch

Dog musste am Wochenende in ein Krankenhaus, ganz in der Nähe seines Wohnorts in Colorado, eingeliefert werden. Er klagte über extreme Schmerzen in der Brust – Ärzte vermuten einen Herzinfarkt. Eine genaue Diagnose steht noch aus. Eine mögliche Herz-OP gilt nicht als ausgeschlossen. "Ich kann bestätigen, dass Dog in ärztlicher Behandlung ist und sich erholt. Danke für all eure Genesungswünsche, macht so weiter!", so ein Sprecher via Twitter.