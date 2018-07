Wie im Märchen Felicity Jones hat heimlich ihren Freund geheiratet

Felicity Jones (34, "Rogue One: A Star Wars Story") und Charles Guard (45, "The Uninvited") haben es getan: Am Wochenende haben die Schauspielerin und der Regisseur geheiratet. Das Paar, das seit rund drei Jahren zusammen ist, habe sich in einer Märchenhochzeit in der englischen Region Cotswolds das Jawort gegeben, wie die britische "Sun" berichtet.