Die 17-jährige Abiturientin Sally aus Remscheid will "Germany's next Topmodel 2018" werden. Dafür schlüpft sie in der achten Folge der Castingshow von Heidi Klum (44) in ein ganz besonderes Outfit. Das weiße ärmellose Brautkleid mit Corsage-Oberteil und Herzen auf dem Tüllrock erinnert an jenen ikonischen Look, den Superstar Madonna (59) im Videoclip zu ihrem Welthit "Like a Virgin" (1984) trug. Komplettiert wird das Lookalike-Outfit des jungen Models durch fingerlose, lange Spitzenhandschuhe und jede Menge Halsketten.