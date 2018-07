An die Mikrofone, Tasten oder Saiten und los! Wenn Glück ein Sound ist, wie hört sich das an? Ist Glück ein Rap, ein Klavierstück, ein Schlager? Welche Rhythmen, Sounds und Akkorde werden gebraucht um dein Glück musikalisch darzustellen? Braucht es einen Text oder reichen Töne? Das Empfinden ist auf jeden Fall sehr individuell und gerade deswegen so spannend!