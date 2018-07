Was macht Cher heute?

Dafür gibt die "Believe"-Sängerin Einblick in ihr gar nicht so glamouröses Privatleben: "Sie glauben echt, ich lauf auch zu Hause aufgedonnert herum? (lacht). Nein, meine Cher-Personality in der Öffentlichkeit ist nicht die, die meine Söhne kennen. Sie sehen mich als Mama, die ohne Makeup, in Jogginghose im Haus herumläuft." Und auch ihre Freizeit läuft ganz entspannt ab: "Ich hänge mit meinen Freunden herum. Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Ich habe mir grade mit Elijah und unseren Freunden 'Solo' angeschaut und hatte total Spaß. Oder ich lade meine Freunde zu mir nach Hause ein und dann schauen wir uns Schwarz-Weiss-Klassiker an. Am liebsten mit Bette Davis, Clark Gable oder Humphrey Bogart."