Auch Fan-Gruppierungen des FC Bayern gegen Geisterspiele

"Eine baldige Fortsetzung der Saison wäre blanker Hohn gegenüber dem Rest der Gesellschaft und insbesondere all denjenigen, die sich in der Corona-Krise wirklich gesellschaftsdienlich engagieren", heißt es in der von zahlreichen Fanszenen Deutschlands verfassten Erklärung.