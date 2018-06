Lange und dabei natürlich viel zu kurze 15 Jahre waren sie zusammen. Helmut Dietl (†70, "Kir Royal", "Monaco Franze") und seine Frau Tamara hatten eine intensive, geradezu filmreife Zeit. Als er am 30. März 2015 seine Augen für immer schloss, war sie bei ihm. Und trotzdem hatte sie nach dem Tod immer mehr das Gefühl: "Der Helmut gehört mir nicht." Sie wollte nicht wie eine dieser anderen – mit unter auch prominenten – Witwen sein, die so besitzergreifend sind, alles bei sich horten, um es dann doch nur in Kartons einstauben zu lassen.