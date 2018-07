Wie einst auch Ivanka Trump Karlie Kloss: Für die Ehe mit Joshua Kushner wurde sie Jüdin

"Sie sind das erste koschere Paar im Weißen Haus", so der jüdische Geistliche weiter. "Ivanka hat allen bewiesen, dass ihre Bekehrung transformativ war. Sie ist eine Jüdin. Sie ist ein Vorbild." Ob Karlie Kloss die Anpassung an ihre neue Religion ebenfalls so gut gelingen mag, bleibt abzuwarten. Den Hochzeitstermin gaben sie und ihr Verlobter jedenfalls noch nicht bekannt.