Für Lorant sei der Zustand von Mölders gefährlich, junge Spiele würden zu ihm aufschauen und sich an seinen Leistungen orientieren. In der Folge würden sie "dann auch einen Schritt weniger" machen. "Wenn er nicht mehr mitzieht, dann muss sich Daniel was einfallen lassen", so Lorant. Wie dieser Einfall aussehen soll, hat die Löwen-Legende jedoch nicht erklärt.