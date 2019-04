Eigenwillige Performance von Goretzka und Müller

Und schon hieß es: Let’s dance! Mit Teamkollege Serge Gnabry hatte Müller in einem Trainingsspiel am Dienstag noch Goretzka aufs Korn genommen. Im Weserstadion durften nun alle mitblödeln. "Wenn wir im Training das Kreisspiel machen und einer einen Beinschuss kriegt, wird da so ein kleiner Tanz angestimmt", erklärte Müller die eigenwillige Performance, "der Leon war gerade da, er hat das initiiert, da haben wir spontan reagiert."