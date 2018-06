"Wie ein Frosch im Stimmbruch" WM 2018: Palina Rojinski bekommt von Fußballfans die gelbe Karte

Der nachgeäffte Akzent stört

Eine Nutzerin kann ebenfalls gar nicht glauben, was sie da gerade gesehen hat. Die 33-Jährige stapfe "planlos zu den Scorpions durch den Regen und äfft russischen Akzent nach für das Erste. Damit wir 'das Land besser kennen lernen'. Echt jetzt?" Mit einer ganz einfachen Frage bringt ein anderer User aber wohl mit am besten auf den Punkt, was sich viele Fans offenbar gefragt haben: "Bekommt Palina Rojinski für diese Darbietung wirklich Geld?"