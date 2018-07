Wie bei Harry und Meghan Auch Prinzessin Eugenie lädt das Volk zur Hochzeit ein

Die britische Prinzessin Eugenie (28) will bei der Hochzeit mit ihrem langjährigen Freund, Jack Brooksbank (32), im Herbst die Öffentlichkeit dabeihaben. Das gab das britische Königshaus unter anderem via Twitter bekannt. In der Nachricht heißt es: "Prinzessin Eugenie und Jack Brooksbank möchten die Öffentlichkeit am 12. Oktober 2018 zu ihrer Hochzeit auf dem Gelände von Schloss Windsor einladen."