München - Zum Glück sagt Franziska Marquis es selbst: "Wie bei Germany's Next Topmodel!", ruft sie gegen den Luftzug der einfahrenden U3 an, der wie eine Windmaschine aus einem 90er-Jahre-Musikvideo ihre Haare mindestens so schön flattern lässt wie die von Verkehrsministerin Ilse Aigner (CSU). Kameras klicken, Menschen glotzen - ja, wie bei einer Castingshow ist das.