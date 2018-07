Tolisso fühlt sich wohl in München

Nach der Rückkehr aus dem Urlaub werde man Champion Tolisso "einen gebührenden Empfang in München bereiten", kündigte Rummenigge an. So war es auch 1998, als Bixente Lizarazu zurückkehrte. Der heute 48-Jährige erlebte 1997 auch wegen Verletzungen ein schweres erstes Jahr in München. Nach dem Gewinn des WM-Titels mit Frankreich 1998 aber startete der Außenverteidiger auch im Bayern-Trikot durch und gewann unter anderem 2001 die Champions League mit den Münchnern.