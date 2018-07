Jupp Heynckes im Himmel der Bayern

Am Freitagmittag ist Jupp Heynckes tatsächlich im Himmel, im Bayern-Himmel. Der 73-Jährige, der die vergangene Saison mit der Meisterschaft gerettet und vor gut fünf Jahren das einzige Triple in der Vereinsgeschichte geholt hatte, ist in die Erlebniswelt der Allianz Arena gekommen, um für seine Verdienste geehrt zu werden.