Im selben Imbiss wie zuvor hielt sich ein 20-Jähriger auf. In einem anderen Schnellrestaurant war er den Beamten bereits zuvor durch aggressives Verhalten aufgefallen. Er soll Beleidigungen und Drohungen ausgesprochen haben. Auch ihn verwies die Bundespolizei. Weil er gerade aß, widersetzte er sich den Anweisungen und antwortete den Beamten: „Ich bin am Essen, kommt später wieder.“ Die Polizei wollte auch ihn daraufhin zur Dienststelle bringen, der Jugendliche aus Neuhausen rannte dann allerdings davon. Die Bundespolizisten konnten ihn einholen, überwältigen und brachten ihn auf die Wache. Ein Alkoholtest zeigte 2,98 Promille an.