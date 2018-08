Wichtiges Sommer-Essential Einfacher Frischekick: Das können Hydrating-Sprays

Einfach und effektiv: Einmal sprühen und der Glow ist da! Hydrating-Sprays sind das Beauty-Essential des Sommers. Vor allem an heißen Tagen gehört der Frischekick zum Sprühen ab sofort in jede Handtasche. Der feine Sprühnebel versorgt unsere Haut mit jeder Menge pflegender Feuchtigkeit und fühlt sich dabei fast wie eine Mini-Dusche an.