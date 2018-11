Wichtiger Schritt in Verhandlungen Angelina Jolie und Brad Pitt: Hat der Rosenkrieg bald ein Ende?

Im September 2016 reichte Angelina Jolie (43, "Wanted") die Scheidung von Brad Pitt (54, "Fight Club") ein, doch noch immer tobt ein regelrechter Rosenkrieg zwischen den beiden. Nun könnte endlich eine Art Durchbruch in den Verhandlungen erzielt werden, in denen die Schauspieler und ihre Anwälte seither feststecken. Das berichtet zumindest das US-Portal "The Blast".