So macht sich beispielsweise in Griechenland jeder strafbar, der beim Tauchen eine antike Münze findet und sie mit nach Hause nimmt. "Es ist verboten, archäologische Fundstücke vom Meeresboden an die Oberfläche zu bringen", warnen griechische Tourismusbehörden. Jedes Fundstück – ob an Land oder im Wasser – muss sofort gemeldet werden. Andernfalls droht sogar Gefängnis. Wer archäologische Fundstücke kauft, sollte sich unbedingt die Papiere zeigen lassen.