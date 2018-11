Wichtige Vitamine und Mineralstoffe Darum ist Spinat ein echter Allround-Fitmacher

Egal ob in einem Smoothie, einem Salat oder zur Pasta: Spinat kann für (fast) jedes Gericht hergenommen werden. Denn das grüne Blattgemüse ist reich an Eisen, Folsäure, Vitamin C und Betacarotin. Dank letzterem ist der Spinat übrigens grün. Carotinoide werden in der Industrie oft zum Färben von Lebensmitteln eingesetzt. Und auch wir können von dieser Farbkraft profitieren. Denn Betacarotin ist vor allem für unser Sehen verantwortlich. Nachdem der Naturfarbstoff im Magen in Vitamin A umgewandelt wird, ist er mit Zink Hauptbestandteil des Sehpurpurs und schützt die Netzhaut.