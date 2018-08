Whiskey Remastered Metallica gehen unter die Schnapsbrenner

Justin Timberlake (37) hat seinen Tequila, Marilyn Manson (49) hat seinen Absinth und Metallica haben jetzt ihren eigenen Whiskey. Das gaben die US-Metal-Helden nun auf ihrer Webseite bekannt. Der hört auf den Namen "Blackened" (zu Deutsch: "Angeschwärzt") - eine Anspielung auf den gleichnamigen Song vom Album "... And Justice For All" aus dem Jahr 1988.