Ohne Führerschein und sturzbetrunken Unbelehrbar! Unfall am Tag nach Suff-Festnahme

Ein polizeibekannter Mann war am Montag in einen Unfall mit einem Schwerverletzten verwickelt. Erst am Vortag hatte ihn die Polizei kontrolliert und festgenommen. An beiden Tagen war betrunken und ohne Führerschein unterwegs.