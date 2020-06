München - Das Wochenende bleibt wechselhaft, warm und mancherorts ein wenig verregnet. Am Samstag kann es in Südbayern stellenweise recht ordentlich duschen. Im Westen kommt die Sonne öfter durch. In der Nacht zum Sonntag beruhigt sich die Wetterlage, allerdings kann es jetzt neblig auf den Straßen Bayerns werden.