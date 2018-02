Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden auf der Zugspitze minus 26 Grad gemessen. In Oberstdorf war es mit minus 21 Grad sogar noch kälter als in der vorhergehenden Nacht. In München wurden Temperaturen um die minus 13 Grad festgestellt. Die Meteorologen rechneten damit, dass es in vielen Regionen noch kälter als in der Vornacht war. Der Deutsche Wetterdienst wies darauf hin, dass die Dauerfrostperiode noch bis Freitag anhalten werde.