München - Es bleibt in weiten Teilen Bayerns nass und regnerisch. Auch am Sonntag erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) gebietsweise Dauerregen – in München sind zwar immer mal wieder trockene Abschnitte möglich. Der frische Wind und Temperaturen von ca. 13 Grad machen aber nicht gerade Lust auf einen Spaziergang.