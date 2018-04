Insgesamt macht der April in den kommenden Tagen seinem Namen alle Ehre: Zwischen Regenschauern und Gewittern gibt es immer wieder trockene und sogar heitere Abschnitte. Am Donnerstag ist in den Alpen mit Föhnsturm zu rechnen. Auch an der See und im Osten sind dann vereinzelte stürmische Böen möglich.