Am Donnerstag bleibt es in Bayern laut DWD bewölkt, mancherorts werden Regenfälle erwartet. Zum Start in das Wochenende sagen die Meteorologen viel Sonne voraus, am Freitag soll es Höchsttemperaturen von 24 Grad im Allgäu und bis zu 28 Grad an Altmühl und Untermain geben.