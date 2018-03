München - Endlich, er ist da, der Frühling! So richtig kommt er an diesem Wochenende – mit Temperaturen bis zu 18 Grad am Sonntag. Leider verdeckt eine nur an wenigen Stellen löchrige Wolkendecke den Frühlingshimmel. Ein Spaziergang draußen in dünner Jacke lohnt sich trotzdem.