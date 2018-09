München - Die Menschen im Freistaat erwartet an den letzten Septembertagen ein sonniges Wochenende – perfekt also für einen Besuch auf der Wiesn. Die Temperaturen werden sich zwischen 15 Grad an den nördlichen Mittelgebirgen und 23 Grad am Inn bewegen, München bekommt vor allem am Sonntag nochmal einen traumhaften Herbsttag.