Am Mittwoch regnet es zunächst in weiten Teilen des Landes. Am Nachmittag lassen die Regenfälle im Nordosten nach. An den Alpen erwartet der DWD Dauerregen. Die Schneefallgrenze liegt bei 1.500 Metern. Der starke Wind hält weiter an. In den höheren Lagen der Alpen und dem bayerischen Wald sind orkanartige Böen möglich.