Die Nacht zum Dienstag wird im Osten und Süden mit Blitz und Donner begleitet und dann wird es auch merklich kühler. Tagsüber bleibt es auch in München mit kaum mehr als 20 Grad frisch. Sonst sind immer wieder kurze Schauer und Gewitter bei warmen 22 bis 27 Grad möglich. "Flächendeckender Regen, der von vielen so herbeigesehnt wird, ist nach wie vor nicht in Sicht", erklärt DWD-Meteorologin Magdalena Bertelmann.