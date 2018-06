München - Geht es nach einer Bauernregel, können sich die Menschen in Bayern auf einen Sommer mit Sonne satt freuen: "Das Wetter am Siebenschläfertag noch sieben Wochen bleiben mag", sagt eine Bauernregel. Für den Mittwoch, den Siebenschläfertag, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) für den gesamten Freistaat sonnige und trockene Stunden voraus. Mit 24 Grad in Würzburg und 22 Grad in Nürnberg wird es laut DWD recht warm.