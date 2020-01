Wetter für München und Bayern Nach der Sonne kommt der Frost - aber weiter kein Schnee in Sicht

München - Einen sonnigen Tag können die Menschen in den meisten Teilen Bayerns am Freitag erwarten. Startet der Tag in Nordbayern und an der Donau mit Nebel, dürfte es im Laufe des Tages aufklaren und reichlich Sonnenschein geben, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Freitag mitteilte. Gegen Abend ziehen dann von Westen her Wolken auf, in Unterfranken kann es regnen.