Wetter extrem USA: Brände in Kalfifornien, Schnee an Ostküste

Brände in USA: Prominente verlieren ihre Häuser

In der als Heimat vieler Filmstars bekannten Stadt Malibu am Westrand von Los Angeles verloren etliche Prominente ihre Häuser, unter ihnen Entertainer Thomas Gottschalk. Bei der Bambi-Verleihung am Freitagabend in Berlin erzählte er davon. "Es ist heftig, ich hatte eine Original-Handschrift von Rilke da in der Halle hängen. Dass der weg ist, das geht mir einfach nicht in den Kopf", sagte er. Als die Villa abbrannte, wurden auch seine Bambis zerstört. Dafür gab es Trost für Gottschalk: Aus den Händen von Hollywood-Star Liv Tyler bekam er einen neuen Bambi als Sonderpreis.